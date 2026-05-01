Il produttore cinese di veicoli elettrici Lynk & Co presenta una concept car molto diversa

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Il mercato cinese è attualmente intrinsecamente focalizzato sui SUV, ma l'ultimo concetto del produttore locale Lynk & Co è davvero molto diverso. Si chiama "GT Concept", ed è una coupé elettrica GT bassa, e sembra più simile a una Ferrari Roma di qualsiasi cosa il marchio abbia mai costruito prima.

Come riportano InsideEVs, la GT è stata recentemente presentata al Salone dell'Auto di Pechino, ed è progettata per spingere il marchio verso un territorio più emotivo e orientato alle prestazioni, piuttosto che verso l'immagine pratica per cui è conosciuto.

Dispone di un sistema elettrico a trazione posteriore, abbinato a aerodinamica attiva e a una configurazione leggera in stile coupé 2+2. Lynk & Co dichiara un tempo da 0 a 100 km/h di circa 2 secondi, portandolo saldamente in territorio supercar - almeno sulla carta. Visivamente, è tutto drammatico con il suo lungo cofano, ma non è chiaro se l'intento sia metterlo in produzione. Dicono di valutare la reazione pubblica, ma non hanno escluso una versione stradale.