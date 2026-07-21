Il produttore della serie Castlevania spera che Belmont's Curse porti a nuovi giochi in futuro

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Questo ottobre, finalmente avremo un nuovo capitolo nella serie Castlevania, con gli sviluppatori di Dead Cells e The Rogue Prince of Persia, Motion Twin e Evil Empire, che consegnano il gioco d'azione basato sulla frusta Castlevania: Belmont's Curse. Da fan di lunga data della serie, il produttore Tsutomu Taniguchi voleva vedere questo film prima ancora di iniziare a lavorare in Konami, e spera di vedere altri nuovi capitoli in futuro.

In un'intervista a Famitsu (traduzione tramite macchina), Taniguchi ha detto: "Ho iniziato a vedere commenti nelle community di fan e sui social media da parte di persone che amavano i giochi d'azione basati sull'esplorazione ma non avevano mai giocato alla serie Castlevania. Inoltre, c'erano persone che guardavano l'anime ma non avevano mai giocato. Come dipendente e come fan anch'io, ho iniziato a pensare che qualcosa doveva essere fatto a riguardo." Konami aveva iniziato a rilasciare porting dei giochi precedenti, ma Taniguchi sapeva che la gente voleva qualcosa di completamente nuovo.

"Pensavo anche che la gente avrebbe voluto un nuovo gioco, e io stesso volevo vederne uno, quindi abbiamo pianificato Castlevania: Belmont's Curse. Personalmente sono felice che finalmente possiamo realizzare un nuovo gioco, e spero che questo continui in futuro," ha continuato. Non c'è alcuna garanzia che questo sia l'inizio di una nuova serie di giochi all'interno del franchise, ma se Belmont's Curse dovesse suscitare molto entusiasmo e vendite, forse vedremo questo come un nuovo inizio.

Taniguchi e le squadre che lavorano al gioco lo vedono come un ottimo modo per attrarre nuovi giocatori oltre a veterani della franchigia. Il direttore creativo del gioco, Emmanuel Nouaille, ha spiegato che, sebbene Belmont's Curse mantenga la sfida brevettata di Castlevania, c'è un senso di equità nel gameplay. "Questo gioco garantisce un certo livello di sfida e difficoltà, così che i fan di lunga data possano goderselo, rendendolo anche accessibile ai nuovi giocatori senza troppe barriere. In particolare, i giocatori comprendono gradualmente le meccaniche del gioco e acquisiscono abilità una dopo l'altra. Il gioco è progettato affinché i giocatori possano farsi avanti naturalmente, acquisendo la conoscenza e la fiducia necessarie per superare le sfide e sopravvivere," ha detto.

Castlevania: Belmont's Curse uscirà il 15 ottobre per Xbox Series X/S, PS5, PC, Nintendo Switch e Switch 2.