Il produttore delle cartucce Switch e Switch 2 inizierà a produrre cartucce in diversi formati per dare agli editori l'opzione

HQ

Nonostante sia un grande passo avanti in molti settori, il lancio di Nintendo Switch 2 ha portato con sé alcune nuove pratiche che non sono andate giù ai giocatori. In particolare, uno dei più notevoli è l'utilizzo nelle vendite fisiche di Nintendo Switch 2 delle cosiddette Game Key card, che sono fondamentalmente una cartuccia vuota con un launcher per scaricare il gioco completo dall'eShop di Nintendo tramite una connessione Internet. Qualcosa che gli analisti avevano già iniziato a sottolineare qualche settimana fa stava influenzando le vendite, e che ora ci lascia con un'altra informazione a sostegno di questo sospetto.

Tutto perché secondo uanalyze Macronix, produttore di cartucce fisiche Switch e Switch 2, ha depositato il suo ultimo rapporto fiscale in cui avverte di una perdita di 1.276 miliardi di dollari taiwanesi (circa 42 milioni di dollari USA), dovuta secondo loro agli adeguamenti di apprezzamento della valuta e al riconoscimento della riduzione delle scorte. Ma si scopre che nel segmento delle memorie ROM (cioè le cartucce delle console Nintendo) hanno riportato un calo del 2%. Sembra che questo li abbia portati a prendere in considerazione l'idea di offrire alle aziende più versioni con diverse capacità di stoccaggio delle cartucce.

Attualmente le cartucce per Nintendo Switch 2 sono disponibili solo in due versioni, a seconda della loro capacità: 8 GB e 64 GB, il che spiega perché molti giochi hanno inizialmente optato per il modello Game Key Card. Tuttavia, tra le scarse vendite e i risultati dei sondaggi tra i consumatori sulle Game Key Card, il ritorno alle cartucce di gioco complete potrebbe essere in accelerazione.

Pensi che questo potrebbe essere l'inizio della fine per le Game Key Cards?