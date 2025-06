Il produttore di Final Fantasy suggerisce di portare FFXVI su Switch 2

HQ

Square Enix ha spinto per portare più giochi a un pubblico più ampio, acquistando di più nel tema multipiattaforma. Di recente, Final Fantasy XVI è arrivato anche sulle console Xbox Series (e Final Fantasy VII: Remake alla fine), ma potrebbe non essere l'unica console che l'azienda giapponese aveva in mente.

Parlando di un recente aggiornamento in livestream, il produttore Naoki Yoshida ha rilasciato una breve frase che suggerisce che una versione Nintendo Switch 2 è all'orizzonte. Come notato da un utente di ResetEra, verso la fine dello streaming, quando gli sviluppatori stanno chattando tra loro, Yoshida nota che "è rimasta solo Nintendo", cosa che il direttore creativo Kazutoyo Maehiro ha commentato con la breve risposta che "farà del suo meglio".

Questa non è affatto una conferma, ma sembra suggerire che un'eventuale versione Switch 2 del gioco potrebbe accadere, soprattutto perché la console è spesso considerata e paragonata al sistema Series S, una piattaforma che ora esegue il recente action-RPG, anche se chiaramente non troppo bene.