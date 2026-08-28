Il produttore di Marvel Tokon ammette che sarà "estremamente difficile" riportare i giocatori PC

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Non è un segreto che il picchiaduro di Sony Marvel Tokon: Fighting Souls abbia avuto un inizio difficile, soprattutto su PC. I giocatori si sono lamentati dell'ottimizzazione del gioco, del requisito PSN, degli strumenti di sviluppo Sony, del sistema anti-cheat e molto altro, e le recensioni negative degli utenti su Steam sono arrivate.

Da allora, la popolarità del gioco è crollata e, secondo SteamDB, solo circa un decimo della base originale rimane oggi, solo due settimane dopo. Tuttavia, il produttore del gioco, Takeshi Yamanaka, non incolpa nessun altro per i problemi; al contrario, capisce da dove provengono le critiche. Ha detto a VGC:

"Ci siamo resi conto che i problemi nella versione PC hanno creato molti problemi ai giocatori, e ci scusiamo sinceramente per questo, ma possiamo promettere che stiamo lavorando costantemente duramente per migliorare il futuro. E speriamo che i giocatori restino con noi e continuino a creare sempre più entusiasmo con Marvel Tokon."

Tuttavia, è consapevole che sarà "estremamente difficile" riconquistare i giocatori e conclude scusandosi ancora una volta:

"Vorrei solo dire che apprezzo davvero ogni singolo giocatore che ha acquistato il gioco intorno al lancio. E ad alcuni giocatori su PC che sono stati così gentili da acquistare il gioco, ma poi hanno avuto questi problemi e non sono riusciti a giocare nel modo migliore, magari hanno lasciato il gioco per il momento o addirittura gli hanno rimborsato. Vorrei solo esprimere le mie più sincere scuse per tutti questi problemi che hanno riscontrato."

Cosa ne pensi, è tutto finito per Marvel Tokon: Fighting Souls, o la sua popolarità si riprenderà?