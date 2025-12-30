Il produttore di Silent Hill rivela i piani futuri per la serie - un gioco all'anno

HQ

Dopo quasi un decennio lontano dai riflettori, Silent Hill ha indubbiamente fatto un grande ritorno. Sia Silent Hill 2 Remake che Silent Hill f si sono rivelati grandi successi per Konami, che chiaramente ha iniziato a giocare e ora sta pianificando il futuro.

In un'intervista con Famitsu, il produttore di Silent Hill Motoi Okamoto afferma che dal 2026 in poi, l'ambizione è di rilasciare almeno un gioco di Silent Hill all'anno. O qualcosa di completamente nuovo o qualche tipo di remake.

"Anche se resta da vedere quanto riusciremo a realizzare, farò del mio meglio come produttore della serie Silent Hill. Idealmente, vorremmo vedere l'entusiasmo per Silent Hill continuare a crescere. Faremo del nostro meglio per fornirti nuovi aggiornamenti, quindi ti chiediamo gentilmente di avere ancora un po' di pazienza."

Allo stesso tempo, Okamoto sottolinea che si tratta di ambizione più che di promessa, e chiede ai fan di avere pazienza. Sappiamo già che Bloober Team sta lavorando a un remake del primo Silent Hill, che è indubbiamente promettente, così come al terzo gioco - anche se i lavori sono ancora agli inizi, se dobbiamo credere ai precedenti rapporti.