Il produttore di Warhammer Games Workshop affronta i dazi statunitensi da 12 milioni di sterline

Games Workshop ha registrato vendite annuali record e sembra che Warhammer come IP sia in forma migliore che mai, ma ci sono ancora ostacoli che devono affrontare il dominio totale dell'azienda nel mondo. Vale a dire, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe causare una grave ammaccatura dei profitti con le sue tariffe, e un pipistrello sta impedendo la costruzione di un nuovo parcheggio.

Come notato da IGN, Games Workshop ha recentemente pubblicato i suoi ultimi dati finanziari, con i commenti del CEO Kevin Rountree, che ha riconosciuto le tariffe e il colpo che avrebbero dato ai profitti. "La nostra stima attuale è che se non facessimo nulla, le nuove tariffe potrebbero avere un impatto sull'utile prima delle imposte di circa 12 milioni di sterline", ha scritto. "Questo nuovo problema sarà affrontato nel nostro normale modo pragmatico. Non cambieremo troppo i nostri piani operativi. Abbiamo già un'entità aziendale negli Stati Uniti e stiamo investendo nella nostra base a Memphis e aprendo negozi nella maggior parte degli stati. Alcuni dei nostri partner commerciali, dipendenti e clienti sono nervosi. Quindi, per essere chiari, è tutto come al solito per Games Workshop, ancora una volta una nuova normalità deve essere accettata. È per lo più fuori dal nostro controllo".

Rountree ha poi proseguito parlando di un nuovo parcheggio temporaneo in costruzione vicino a Warhammer World a Nottingham. Un "pipistrello dall'aspetto carino che sta ritardando il nostro lavoro", ha scritto Rountree, ma sembra che Games Workshop non costringerà il pipistrello a uscire di casa o a emettere un exterminitus su di esso. Invece, si prenderanno "cura attentamente" del pipistrello.

Altrove, Games Workshop continua la sua ascesa come una delle più grandi aziende del Regno Unito. Grazie all'hype generato dai recenti successi dei videogiochi, al maggiore interesse per le miniature e la tradizione, le persone sembrano acquistare più Warhammer che mai.

