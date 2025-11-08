Il produttore esecutivo di Star Wars: Visions vuole realizzare più episodi sequel

HQ

Sebbene Star Wars: Visions sia principalmente una serie antologica, ciò non ci impedisce di ottenere ritorni alle storie qua e là. The Duel, Village Bride e Ninth Jedi hanno tutti più della loro storia da raccontare, cosa che il produttore esecutivo James Waugh è felice di ammettere.

"Ci è piaciuto molto lavorare con i creatori di tutti quegli studi", Ha detto Waugh ad AnimeCorner. "Li abbiamo amati tutti, ma tutti avevano una sorta di struttura che richiedeva quasi più storia per quei personaggi. Penso che il modo in cui ci avviciniamo allo sviluppo sia quello di sederci in ciascuno degli studi e ascoltare i diversi registi e i talenti che hanno cose da dire, come quello che vogliono proporre".

"Ronin sembrava una struttura innegabile per continuare la narrazione intorno a quel personaggio... È stato uno di quei momenti in cui lo senti, in un certo senso sai, dobbiamo fare quella storia".

Il Nono Jedi vedrà anche la sua serie standalone. "Dobbiamo andare a vederlo mettere insieme i nove Jedi. Stiamo portando avanti una storia che alimenterà anche ciò che Visions presenta e ci offre su tutta la linea", ha spiegato Waugh.