Il produttore generale di Persona fornisce un aggiornamento sul futuro "in costante progresso" della serie
Kazuhisa Wada manda un messaggio per parlare meglio dei piani per il 30° anniversario.
Ci aspettiamo grandi cose dalla serie Persona quest'anno, dato che il franchise JRPG di lunga data festeggia il suo 30° anniversario nel 2026. Atlus è stato piuttosto vocale nel confermare di avere molto in programma, ma al momento non ha confermato molto attivamente.
Ora, in un video di aggiornamento dal produttore generale della serie Kazuhisa Wada, ci viene detto un po' di più su cosa aspettarci da Persona quest'anno. Lo sviluppatore giapponese esprime che ci sono una "varietà di progetti" in lavorazione che includono "merchandising commemorativo ed eventi speciali". Bellissimo, ma che dire dei giochi, giusto?
Wada poi menziona che "il lavoro sul futuro della serie sta procedendo costantemente", includendo Persona 4 Revival. Non c'è alcun riferimento diretto a Persona 6, ma Wada afferma che dovremmo comunque aspettarci con interesse a "molti progetti anniversari" e "nuovi annunci ".
Pensi che sentiremo molto di più su Persona 6 quest'anno?