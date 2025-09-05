Trump prende il controllo di LinkedIn di Obama

HQ

All'inizio di oggi, sono rimasto sorpreso di vedere la foto di Donald Trump sul profilo LinkedIn di Barack Obama, quindi ho deciso di approfondire il perché, e a quanto pare non sono stato l'unico a notarlo. Per chi lo ha appena scoperto, o per chi lo sapeva ma non ne conosceva il motivo, la situazione non è il risultato di un hack o di uno scherzo, ma piuttosto la messa in scena di LinkedIn: "Experience" di Obama elenca la sua presidenza sotto la Casa Bianca, la cui pagina ufficiale attualmente utilizza la foto di Trump. Per questo motivo, l'immagine appare automaticamente sul suo profilo. Per ora, non è chiaro se la Casa Bianca o LinkedIn modificheranno la configurazione per evitare questo tipo di confusione. Personalmente, penso che il sistema fotografico di LinkedIn potrebbe utilizzare un aggiornamento per prevenire situazioni come questa. Ma voi cosa ne pensate?