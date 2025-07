Il progetto American Train to Busan non è un remake, ma è stato prodotto come una storia a sé stante

HQ

La versione americana di Train to Busan - ora intitolata The Last Train to New York - è ancora in pista. L'originale del 2016 seguiva notoriamente un padre e sua figlia in un viaggio in treno da mangiarsi le unghie fino a Busan, pieno di morti viventi. È diventato rapidamente un fenomeno internazionale di zombie.

Ora è confermato che il progetto americano non è un remake, ma piuttosto una storia originale, prodotta da James Wan (serie The Conjuring) insieme allo sceneggiatore Gary Dauberman. Wan ha detto a Entertainment Weekly che l'idea è quella di raccontare una storia altrettanto emotiva, ma da una prospettiva americana, non una copia scena per scena dell'originale.

Wan ha detto a Entertainment Weekly:

"Dal punto di vista creativo, si svolge nello stesso mondo di Train to Busan. Sta accadendo epidemicamente in tutto il mondo. Quindi, se Train to Busan è questa particolare fetta della storia in Corea del Sud, vogliamo che Train to New York sia ambientato in America. Tutto è davvero emozionante. Spero che alla fine possa decollare. Devo essere onesto con te, non sono del tutto sicuro di dove si trovi in questo momento".

In breve: questo non è un pigro affare del tipo "stiamo rifacendo il tuo buon film" - è più un'espansione dello stesso universo. Quindi, se hai apprezzato i personaggi e l'intensità dell'originale, la versione americana potrebbe ancora offrire. Ma non aspettarti un gemello: è più simile a un lontano cugino.

Cosa ne pensi, ti sembra interessante?