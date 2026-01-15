Il Progetto Ava di Razer ti permetterà di progettare il tuo compagno AI e scegliere il tuo LLM preferito

HQ

Anche se è stato presentato l'anno scorso, al CES di quest'anno abbiamo potuto dare uno sguardo più da vicino al Progetto Ava di Razer. Ava è una compagna desktop che utilizza modelli di chat AI per dare vita a una figura olografica. Dall'aiutarti ad aumentare il tuo K/D in gioco alla scelta della maglietta che fa davvero risaltare i tuoi sguardi, Ava può aiutare in una miriade di compiti ed è personalizzabile secondo i tuoi gusti.

Al momento, Ava ha alcune opzioni base per il suo aspetto, ma il product marketing manager Justin Chen ci ha detto al CES che ne saranno disponibili altre quando questo concept sarà completamente lanciato. "Vogliamo anche dare alle persone la possibilità di creare avatar personalizzati," ha detto Chen. "Così come partnership con terze parti per portare personaggi con licenza, così hai personaggi che conosci bene all'interno del nostro piccolo ologramma qui."

Faker è uno di quei personaggi che Razer ha già integrato in Ava. Se ti stai chiedendo se potrai usare il tuo LLM AI preferito con Ava, Chen ha confermato che il prodotto è agnostico rispetto agli LLM. "Daremo agli utenti la possibilità di scegliere l'LLM che preferiscono. Potranno lasciarlo, sai, sceglierlo da un menu a tendina o qualcosa del genere, così potrete passare da Grok o, sai, ChatGPT, come preferite."

Se vuoi vedere Ava da solo, dai un'occhiata al video qui sotto: