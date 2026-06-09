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Il progetto congiunto di caccia tra Francia e Germania è precipitato

Una descrizione più adatta sarebbe che non è mai davvero riuscita a prendere il volo...

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Germania e Francia hanno deciso di annullare il loro importante accordo di collaborazione per lo sviluppo e la costruzione di una nuova generazione di caccia, poiché a causa di rivalità industriali il progetto è stato ufficialmente cancellato.

Secondo Reuters, questa decisione è stata decisa dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e dal presidente francese Emmanuel Macron durante un incontro a un vertice in Montenegro la scorsa settimana. La ragione della cancellazione è stata dovuta a uno stallo tra le società di armamento coinvolte, una situazione che è in corso da mesi fino ad oggi.

I colpevoli erano sia Airbus che Dassault Aviation, la prima rappresentava la Germania e la seconda la Francia. I due non sono riusciti a raggiungere un accordo significativo, portando all'annullamento dell'accordo più ampio, nonostante la crescente pressione da parte di Stati Uniti e Russia affinché l'Europa si riarmi.

In totale, l'accordo fu valutato circa 100 miliardi di euro, con la Spagna coinvolta anche in misura più lieve.

Il progetto congiunto di caccia tra Francia e Germania è precipitato
FatihYavuz / Shutterstock

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