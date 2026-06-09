HQ

Germania e Francia hanno deciso di annullare il loro importante accordo di collaborazione per lo sviluppo e la costruzione di una nuova generazione di caccia, poiché a causa di rivalità industriali il progetto è stato ufficialmente cancellato.

Secondo Reuters, questa decisione è stata decisa dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e dal presidente francese Emmanuel Macron durante un incontro a un vertice in Montenegro la scorsa settimana. La ragione della cancellazione è stata dovuta a uno stallo tra le società di armamento coinvolte, una situazione che è in corso da mesi fino ad oggi.

I colpevoli erano sia Airbus che Dassault Aviation, la prima rappresentava la Germania e la seconda la Francia. I due non sono riusciti a raggiungere un accordo significativo, portando all'annullamento dell'accordo più ampio, nonostante la crescente pressione da parte di Stati Uniti e Russia affinché l'Europa si riarmi.

In totale, l'accordo fu valutato circa 100 miliardi di euro, con la Spagna coinvolta anche in misura più lieve.