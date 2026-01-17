Il Progetto Motoko di Razer e il Progetto Ava: La Tecnologia del Domani?

HQ

Al CES 2026, non si poteva davvero girare la testa senza vedere l'IA. Essendo una persona che rimane al massimo scettica riguardo alle nuove tecnologie, ho trovato difficile interessarmi alla maggior parte di ciò che mi veniva mostrato all'evento. Quando ho visitato lo stand Razer, però, devo dire che sono rimasto incuriosito da ciò che il produttore di hardware da gaming offriva. Oltre a laptop potenti, sedie incredibilmente comode e le periferiche fluide che ci si aspetta da Razer, ho anche potuto intravedere alcuni concetti che - in una sorta di rarità - dovrebbero effettivamente uscire dalla fase concettuale e arrivare nelle nostre mani entro quest'anno. Questi progetti sono Project Motoko e Project Ava.

Inizieremo con Ava, dato che è stato rivelato l'anno scorso e forse ne siete a conoscenza. In sostanza, è un piccolo ologramma in un tubo che tieni sulla scrivania. Si collega a una porta USB-C ed esegue qualsiasi chatbot AI tu voglia, da Grok a ChatGPT, e usa quel modello per informare le reazioni che sentirai dalla proiezione nel tubo. L'ologramma può assumere molte forme, dai modelli Kira e Zane di Razer, fino al famoso pro Faker di League of Legends. Ci sono piani per poter introdurre il tuo modello da proiettare tramite Ava, rendendolo un kit davvero personalizzabile.

Il Progetto Ava è fondamentalmente una piccola compagna d'ufficio. Ho visto che i modelli di Kira e Zane ci consigliano su equipaggiamenti di armi, stili di gioco e altro ancora per un po' di aiuto in-game studiando lo schermo del dispositivo a cui è collegato, e Ava ha anche una telecamera per aiutare in altre cose, come scegliere l'outfit perfetto e altro ancora. È compagnia dell'IA, essenzialmente in una nuova forma, perché invece di parlare con Grok sul telefono, ora hai una donna o un uomo piccolo (anche se Zane è incredibilmente muscoloso) che ti aiuta. È facile capire come questo si rivolga a un certo tipo di pubblico, e anche se non ho potuto fare a meno di avere un piccolo flashback al film Her del 2013 guardando Project Ava, questo è poco più di un po' di divertimento. Qualcosa che immagineresti in un prossimo futuro di fantascienza, che rende l'IA un po' eccitante e un po' spaventosa, perché anche se è bello che presto tutti avranno qualcuno con cui parlare, la compagnia di Project Ava sembra in un certo senso giocare anche su quello stereotipo del gamer solitario.

Tuttavia, come novità è facile sostenere che Project Ava sia davvero bello. Lo stesso si può dire di Motoko, il dispositivo indossabile AI di Razer. Invece di optare per un paio di occhiali come la maggior parte delle aziende di dispositivi indossabili con IA, Razer ci offre invece un paio di cuffie con fotocamera collegata. Queste telecamere scansionano l'ambiente mentre indossiamo le cuffie, con una migliore visuale e chiarezza in prima vista, sorprendentemente forte nella demo. Come per Ava, potrai usare qualsiasi chatbot AI tu voglia insieme a Motoko, e questo progetto è pensato molto più per l'uso quotidiano che per casi specifici di gaming.

Nella demo abbiamo visto Motoko aiutare un utente a tradurre un menù dal giapponese all'inglese, dirgli una ricetta che poteva preparare con alcuni ingredienti a caso nel frigorifero e dargli un allenamento di 30 minuti per mantenersi in forma. Il video demo mostrava anche un utente che interagiva con un collega, e gli diceva di ricordare a quel collega una recente promozione. Anche se la memoria a lungo termine è interessante qui, ciò che ho trovato più intrigante è stata la capacità di Motoko di permettere conversazioni. Ero vecchio che Project Motoko potesse ridurre qualsiasi audio che potresti ascoltare entrando in conversazione, il che almeno significa che non ti chiuderai dal mondo esterno appena indossi questo dispositivo AI.

Ho indossato Motoko per un breve periodo, e ha una sensazione piuttosto solida. Non troppo leggero, non troppo pesante. È costruito a partire dalla Razer Barracuda, con alcune telecamere impiantate. Con l'esperienza di Razer nella costruzione di periferiche da gaming, si capisce perché hanno scelto questo approccio. Motoko sembra sicuramente avere molto potenziale, ma come per molti dispositivi indossabili con IA, temo che un prezzo alto possa renderlo un prodotto che solo pochi acquisteranno. Le date di uscita e i prezzi di Motoko e Ava saranno resi disponibili più avanti nell'anno.

