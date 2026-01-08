Il progetto non annunciato Life is Strange riceve una classificazione per età in Europa, riunirà Chloe Price e Max Caulfield

HQ

Sembra che presto torneremo alla serie Life is Strange, dato che è stato notato che un nuovo capitolo del franchise più ampio è stato classificato per età in Europa. Il sito Pan European Game Information (PEGI) ha rivelato che un progetto chiamato Life is Strange: Reunion ha ricevuto una valutazione di "16", corrispondendo ai capitoli precedenti.

Il problema di questa valutazione è che è stata successivamente rimossa dal pubblico dominio del sito, ma Gematsu è riuscita a ottenere una prova prima che ciò accadesse. L'altra cosa bizzarra di questo sviluppo è che la valutazione è stata pubblicata a marzo 2025 per PlayStation 5, anche se la descrizione inclusa getta le basi per un capitolo che dobbiamo ancora vedere.

"Chloe Price era la compagna di Max Caulfield nel tempo... Perderla è il più grande rimpianto di Max. Ora Chloe è arrivata alla Caledon University. Tormentata da incubi e ricordi impossibili, Chloe ha bisogno dell'aiuto di Max. Ma Max è già in crisi: tra tre giorni, un inferno mortale distruggerà il campus."

Quindi sì, sembra che in futuro dovremmo aspettarci di rivedere Max Caulfield al centro della visione dopo aver recentemente fatto da protagonista Life is Strange: Double Exposure, ma poi affrontata la sua ex compagna Chloe Price, che ha avuto una fine fatale (in alcuni casi) nel primo gioco della serie.

Non è chiaro quando sapremo parlare ufficialmente di questo gioco, ma dato che Double Exposure ha debuttato nel 2024 e True Colors nel 2021, ci stiamo avvicinando al momento in cui ci aspettiamo che più Life is Strange appaiono su PC e console.