Il progetto più grande di sempre di Sega è stato silenziosamente chiuso

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Cinque anni fa, Sega annunciò che avrebbe sviluppato un "super gioco" che sarebbe stato il progetto più grande mai intrapreso. Non abbiamo mai ricevuto dettagli, ma l'idea era che sarebbe stato uno dei tanti progetti live-service annunciati in quell'epoca, e anche Microsoft era coinvolta in una certa misura.

Tuttavia, il silenzio è spesso un segnale preoccupante in questo settore, e la mancanza di fughe di notizie da grandi progetti di solito indica che le cose non stanno procedendo come previsto. E infatti. Nel suo ultimo rapporto trimestrale, Sega annuncia ora, in modo piuttosto diretto e senza ulteriori spiegazioni o giustificazioni: "Deciso di cancellare Super Game. Nessun costo aggiuntivo associato alla cancellazione."

Per il resto, nessun altro titolo sembra essere stato colpito, e Sega specifica che Virtua Fighter 6, il nuovo Crazy Taxi, il reboot di Jet Set Radio, un nuovo Streets of Rage e il sequel di Alien: Isolation sono tutti ancora in sviluppo, anche se non vogliono ancora annunciare date di uscita.

Quando i giochi principali vengono cancellati, informazioni e asset di solito trapelano in vari luoghi, ma questo approccio è un po' più insolito per gli sviluppatori giapponesi, quindi c'è il rischio che non scopriremo mai nulla di più sul gioco (come se fosse basato su un marchio classico Sega, genere, tipo di gioco, ecc.).