Il progetto Pokémon in stop-motion di Aardman sarà ambientato nella regione di Galar

Ci sono un paio di progetti animati Pokémon in stop-motion attualmente in lavorazione, tra cui un secondo ciclo di episodi per Pokémon Concierge. Il futuro vedrà anche The Pokémon Company e Aardman collaborare, per un nuovo progetto di cui ora sappiamo un po' di più.

Durante la trasmissione di oggi Pokémon Presents, abbiamo appreso che questo progetto sarà conosciuto come Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu e che sarà ambientato nella regione di Galar e includerà anche un sacco di diversi amati mostri tascabili di quell'area.

Non abbiamo ancora visto alcun filmato di sostanza, ma questo ha senso perché ci è stato anche detto che la finestra della premiere è prevista per il 2027, il che significa che è ancora piuttosto lontana.

Sei entusiasta per Pokémon Tales ?