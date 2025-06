Il programma completo, il formato e le squadre per MSI 2025 sono stati confermati

HQ

Riot Games ha confermato tutte le informazioni importanti per il torneo competitivo Mid-Season Invitational 2025 League of Legends. Il secondo grande evento internazionale della stagione riunirà i migliori del mondo per una grande esplosione di azione che durerà quasi tre settimane, e per quanto riguarda il programma, il formato e le squadre qualificate, tutte queste informazioni sono di seguito.

L'MSI 2025 inizierà il 27 giugno con il Play-In Stage che durerà fino al 29 giugno. Dopodiché, il Bracket Stage segue con questo che va dal 1 luglio fino al Grand Finals il 12 luglio, con un giorno di riposo in mezzo il 6 luglio. Il formato si baserà su un sistema di sorteggio che deve ancora essere completato, ma la base è che le migliori squadre di ogni regione si qualificheranno automaticamente per il Bracket Stage, mentre le seconde migliori squadre dovranno combattere attraverso il Play-Ins per ottenere uno dei due slot Bracket rimanenti. Quindi, sei squadre si qualificano automaticamente e le restanti quattro devono lottare per uno degli altri due posti.

Per quanto riguarda le dieci squadre partecipanti, possiamo aspettarci di vedere G2 Esports, Movistar KOI, FlyQuest, Furia, Gen.G, T1, Anyone's Legend, Bilibili Gaming, CTBC Flying Oyster e GAM Esports.

Per i vari drop che i fan possono guadagnare e per la varietà di scenari di estrazione che possono accadere, assicurati di andare qui per saperne di più. In caso contrario, l'MSI 2025 sarà ospitato a Vancouver, in Canada, quindi aspettatevi degli orari delle partite imbarazzanti per quelli di noi in Europa.