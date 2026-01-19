Il Project Blackbird di ZeniMax cancellato appare online tramite filmati trapelati

HQ

Verso la metà dello scorso anno, Microsoft ha deciso di far uscire i tagliasiepi su Xbox, causando licenziamenti di massa che hanno colpito particolarmente duramente lo studio di The Elder Scrolls Online ZeniMax. Questi licenziamenti "disumani" portarono anche alla cancellazione di diversi progetti, uno dei quali era Project Blackbird, un MMO non annunciato che, secondo quanto riferito, aveva entusiasmato molto i dirigenti di Xbox.

Il leaker eXtas1s (verificato da Insider Gaming) ha recentemente pubblicato un video, offrendoci la nostra prima visione completa di alcune immagini in-engine di Blackbird. Il video non mostra il gameplay, ma è stato invece usato internamente per mostrare come sarebbe stata l'illuminazione del gioco in Unreal Engine 4. Vediamo una città fantascientifica, completa di creature aliene, luci al neon e tram che sfrecciano nel fumo cittadino.

Project Blackbird puntava a un rilascio interno nel 2028, anche se era in lavorazione anni prima. Non è stata data alcuna ragione per la sua cancellazione, e potrebbe essere che non sapremo mai perché sia stata cancellata. È un po' difficile rimpiangere ciò che è andato perso in due minuti di filmati di illuminazione, ma è comunque un dispiacere che non abbiamo mai visto cosa entusiasmava le persone di Xbox riguardo al Progetto Blackbird.