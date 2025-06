Il proprietario della F1 Liberty Media è libero di acquisire la MotoGP, accordo approvato dalla Commissione Europea

HQ

Liberty Media, la holding americana proprietaria della Formula Uno, diventerà anche proprietaria della MotoGP. Lunedì, tutte le parti coinvolte (Liberty Media e gli attuali proprietari dei diritti Dorna Sports) hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che la Commissione europea ha dato "l'approvazione incondizionata" per completare l'acquisizione, che si concluderà entro e non oltre il 3 luglio 2025.

L'accordo è stato annunciato nel marzo 2024, ma comprensibilmente, data l'entità della transazione (4,2 miliardi di dollari, 3,64 miliardi di euro), ha sollevato preoccupazioni da parte delle autorità di regolamentazione del mercato, dato che Liberty Media sarebbe proprietaria di due delle più grandi competizioni motoristiche del mondo, il che potrebbe darle un vantaggio sleale per quanto riguarda i diritti di trasmissione.

Tuttavia, "ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione ha concluso che la transazione non solleverà problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo", ha dichiarato l'organo di governo dell'UE. Liberty Media acquisirà l'84% delle azioni di Dorna Sports, la società spagnola proprietaria della MotoGP. Il management di Dorna manterrà il 16% dell'attività.

"Crediamo che lo sport e il marchio abbiano un potenziale di crescita significativo", ha dichiarato Derek Chang, Presidente e CEO di Liberty Media. In futuro, possiamo aspettarci che i passi espandano l'attrattiva della MotoGP a un pubblico globale più ampio. "La MotoGP è uno degli sport più emozionanti al mondo e non vediamo l'ora di accelerare la crescita di questo sport e di espandere la sua portata a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo", ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports.

Far emergere il vero potenziale della MotoGP e trasformarla in uno sport mondiale

Liberty Media spera di fare lo stesso che ha fatto con la Formula Uno: trasformare una competizione relativamente di nicchia in un fenomeno mondiale. Nel caso della F1, la serie Netflix Drive to Survive, uscita durante la pandemia, ha contribuito ad aumentare la popolarità della F1 in altri mercati, in particolare negli Stati Uniti, che torneranno a competere il prossimo anno con un nuovo team, la Cadillac. Il film sulla F1 con Brad Pitt in uscita questa settimana è un altro passo avanti per rendere la F1 più universale.

La MotoGP è ancora più di nicchia, piuttosto popolare nel sud dell'Europa, ma per lo più ignorata ovunque, con la maggior parte dei top team e dei piloti provenienti da Italia e Spagna. Con una campagna di marketing più aggressiva, trasformando i piloti in celebrità e probabilmente alcune strategie in altri mezzi come film o programmi TV, la MotoGP potrebbe davvero diventare una competizione mondiale.