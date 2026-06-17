Il proprietario di Cadbury, Mondelez, difende la continuazione delle operazioni in Russia

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Quando scoppiò la guerra in Ucraina, molti grandi marchi cessarono di operare in Russia, dopo che il paese lanciò un assalto al vicino solo per guadagnare territorio. Mondelez, l'azienda proprietaria del cioccolato Cadbury, continuò a operare in Russia, ma cessò di investire nuovi investimenti nel settore russo e sospendere le spese per la pubblicità.

L'amministratore delegato di Mondelez, Dirk Van de Put, ha detto alla BBC che l'azienda ha cercato di rimanere neutrale nel conflitto. "Penso che col tempo cerchi di essere neutrale in tutto il conflitto. Non stiamo cercando di schierarci con nessuno. Penso che abbiamo fatto la cosa giusta per il nostro popolo in Russia. Possiamo essere criticati per questo? Sì, certo. In Russia paghiamo tasse che aiutano la guerra. Non sono contento di questo," disse.

Nel 2025, il Gruppo Parlamentare Multipartitico sull'Ucraina ha inviato una lettera a Van de Put chiedendo a Mondelez di cessare le operazioni e di interrompere i legami commerciali con la Russia. Alex Sobel, presidente del gruppo, ha dichiarato: "Continuare a operare in una nazione responsabile della morte di innumerevoli civili ucraini e del rapimento di migliaia di bambini non può essere giustificato secondo nessuna definizione di 'business as usual'." "

Van de Put difese però la decisione di continuare le operazioni, affermando che se si fossero ritirati, la loro fabbrica sarebbe stata confiscata. "Probabilmente avrebbe dato loro una fonte di reddito molto più grande, continuare a vendere i nostri prodotti per finanziare la guerra," Van de Put sosteneva.