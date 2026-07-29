Il proprietario di D&D, il presidente dei Wizards of the Coast, si dimette dopo due anni

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John Hight si dimetterà dal suo ruolo di presidente della proprietaria di D&D, Wizards of the Coast. Lascerà ufficialmente il suo incarico dal 1° settembre, ma continuerà a essere impiegato da Wizards come consulente dopo la sua partenza da presidente.

Hight è passato a Wizards of the Coast da Blizzard, dove era il general manager del franchise Warcraft. Ha lavorato in Blizzard per quasi 13 anni ed è stato presidente di Wizards of the Coast per due anni, dopo essere entrato in azienda nel 2024.

"Dopo due anni come Presidente di Wizards of the Coast, John Hight sta lasciando il ruolo, a partire dal 1° settembre. Siamo profondamente grati per la sua leadership e per i contributi che ha dato alle nostre squadre e ai nostri giochi durante il suo mandato. John continuerà a supportare Wizards in un ruolo di consulente mentre perseguirà altre opportunità creative e professionali che lo appassionano," ha dichiarato Wizards of the Coast in una dichiarazione a Gamesindustry.biz.

"Non c'è alcun cambiamento nella forza degli affari dei Maghi. Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons continuano a ottenere risultati incredibili, in linea con la nostra ultima uscita dei guadagni, e il nostro prossimo calendario di videogiochi per il 2027, inclusi Exodus e Warlock, rimane sulla buona strada. Stiamo avviando una ricerca interna ed esterna per il successore di John e condivideremo aggiornamenti se necessario."

Recentemente, Hasbro - proprietaria di Wizards of the Coast - ha registrato una penalità di 56 milioni di dollari a causa della cancellazione di molte delle sue attività videoludiche. Hight era un grande sostenitore dei videogiochi basati sulle proprietà intellettuali di Wizards, lodando lo studio di Stig Asmussen, Giant Skull, e il suo lavoro su un action RPG ora cancellato.