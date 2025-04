Il proprietario di IGN, Ziff Davis, ha citato in giudizio OpenAI

HQ

L'editore di media digitali Ziff Davis ha citato in giudizio OpenAI, sostenendo che la società di intelligenza artificiale è colpevole di violazione del copyright. I querelanti includono Ziff Davis, IGN e Everyday Health Media.

Nella causa, che è stata riportata per la prima volta dal New York Times ed è stata depositata in un tribunale federale del Delaware, Ziff Davis afferma che milioni di articoli creati dalle numerose pubblicazioni di Ziff Davis sono stati utilizzati illegalmente per addestrare il bot ChatGPT.

La causa afferma che OpenAI ha "intenzionalmente e inesorabilmente riprodotto copie esatte e creato derivati di ZiffDavis Works senza l'autorizzazione di Ziff Davis". Tramite una risposta a Reuters, un portavoce di OpenAI ha dichiarato che i suoi modelli di intelligenza artificiale sono "addestrati su dati disponibili al pubblico e fondati sul fair use".

Mentre l'intelligenza artificiale continua la sua ascesa e sempre più bot vengono addestrati in acque torbide, questo caso che coinvolge Ziff Davis è solo uno di una serie di cause che emergono contro le aziende di intelligenza artificiale mentre cercano di addestrare più chatbot.

Annuncio pubblicitario: