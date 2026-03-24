Il proprietario di OnlyFans è venuto a mancare a 43 anni

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Leonid Radvinsky, il miliardario riservato dietro OnlyFans, è morto all'età di 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, secondo un portavoce dell'azienda.

L'imprenditore di origine ucraina ha acquisito OnlyFans nel 2018 e l'ha trasformata in una piattaforma globale per contenuti a pagamento, principalmente incentrata su creatori adulti. La sua rapida crescita (soprattutto durante la pandemia di COVID-19) ha trasformato Radvinsky in un multimiliardario, con un patrimonio netto stimato di 4,7 miliardi di dollari al momento della sua morte.

Sotto la sua proprietà, OnlyFans si è evoluto da un servizio di nicchia in abbonamento fondato da Tim Stokely a un business digitale mainstream. Entro il 2024, la piattaforma ha generato circa 1,4 miliardi di dollari di ricavi annui, con gli utenti che hanno speso oltre 7 miliardi.

La carriera di Radvinsky iniziò alla fine degli anni '90 con iniziative online che promuovevano l'accesso a contenuti per adulti, alcuni dei quali furono oggetto di esame legale. In seguito fondò MyFreeCams, una grande piattaforma di webcam, prima di passare alla proprietà di OnlyFans.

Nonostante la sua ricchezza e influenza, Radvinsky rimase notevolmente riservato, apparendo raramente in pubblico o concedendo interviste. La sua vita privata è stata in gran parte tenuta fuori dai riflettori, anche mentre la sua attività diventava una forza determinante nell'economia moderna dei creatori.

La sua morte segna la fine di una delle carriere più controverse e redditizie dell'industria dell'intrattenimento digitale, lasciando aperte domande sulla direzione futura di OnlyFans.