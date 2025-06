Il proprietario di Pornhub aggiornerà i controlli dell'età in base alla normativa del Regno Unito Nuovi sistemi di verifica saranno lanciati nell'ambito degli sforzi per soddisfare i requisiti di sicurezza online dell'Ofcom.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . Aylo, la società madre di Pornhub e di altre piattaforme per adulti, è pronta a introdurre strumenti avanzati di verifica dell'età per gli utenti del Regno Unito a seguito di nuovi obblighi legali (di cui puoi saperne di più qui). Alex Kekesi, vicepresidente del marchio e della comunità di Aylo, ha condiviso queste osservazioni per spiegare la logica alla base dei cambiamenti di politica:

"Per anni, Aylo ha chiesto pubblicamente soluzioni efficaci e applicabili per la garanzia dell'età che proteggano i minori online, garantendo al contempo la sicurezza e la privacy di tutti gli utenti. Il Regno Unito è il primo paese a presentare queste stesse priorità in modo dimostrabile".



"L'Ofcom si è consultato con le parti interessate del settore e ha presentato una varietà di metodi flessibili di garanzia dell'età che sono meno intrusivi di quelli che abbiamo visto in altre giurisdizioni, dandoci la sicurezza di operare all'interno del loro quadro. Le nostre conversazioni con Ofcom sono state costruttive e focalizzate sulla soluzione".



Parlando dell'impegno della sua azienda per la conformità, ha dichiarato: "Con centinaia di migliaia di piattaforme (inclusi siti per adulti e social media) in portata, Ofcom riconosce la portata della sfida che ci attende e la sta affrontando con un'attenta considerazione. Il modello di Ofcom è il più solido in termini di protezione effettiva e significativa che abbiamo visto fino ad oggi".

La decisione precede l'applicazione più rigorosa da parte dell'Ofcom, che ha delineato un quadro che mira a proteggere i minori nel rispetto della privacy degli utenti. Aylo ha accolto con favore la guida, definendola uno degli approcci più equilibrati visti finora.