Il proprietario di un ristorante diventa virale dopo aver rifiutato l'offerta di 1.800 dollari dell'influencer

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Una conversazione tra un proprietario di ristorante e un influencer è diventata virale dopo essere stata pubblicata online, scatenando un acceso dibattito sulle collaborazioni retribuite e su come le piccole imprese debbano pagare grandi somme per la visibilità.

Tutto è iniziato quando Wasil Daoud, un influencer gastronomico che avrebbe diversi milioni di follower su piattaforme come TikTok e Instagram, ha contattato un piccolo ristorante a Pittsburgh e gli ha offerto vari pacchetti di "collaborazione", con il proprietario che si prevede di pagare tra 1.200 e 1.800 dollari.

Troy Beck, che gestisce il ristorante, ha rifiutato e poi ha condiviso lui stesso la conversazione sui social media, dove è rapidamente diventata virale. Tuttavia, la situazione peggiorò rapidamente quando Daoud minacciò azioni legali se Beck non avesse rimosso il posto.

Beck non cedette sotto la minaccia e mantenne il post alzato dicendo:

"Smettetela di far pagare alle piccole imprese il mangiare gratis"

Daoud non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sull'intera vicenda.