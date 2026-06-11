Il proprietario di un ristorante diventa virale dopo aver rifiutato l'offerta di 1.800 dollari dell'influencer
La controversia ha riacceso il dibattito sull'influencer marketing, con molti che si chiedono se le piccole imprese debbano essere tenute a pagare migliaia di dollari per l'esposizione online.
Una conversazione tra un proprietario di ristorante e un influencer è diventata virale dopo essere stata pubblicata online, scatenando un acceso dibattito sulle collaborazioni retribuite e su come le piccole imprese debbano pagare grandi somme per la visibilità.
Tutto è iniziato quando Wasil Daoud, un influencer gastronomico che avrebbe diversi milioni di follower su piattaforme come TikTok e Instagram, ha contattato un piccolo ristorante a Pittsburgh e gli ha offerto vari pacchetti di "collaborazione", con il proprietario che si prevede di pagare tra 1.200 e 1.800 dollari.
Troy Beck, che gestisce il ristorante, ha rifiutato e poi ha condiviso lui stesso la conversazione sui social media, dove è rapidamente diventata virale. Tuttavia, la situazione peggiorò rapidamente quando Daoud minacciò azioni legali se Beck non avesse rimosso il posto.
Beck non cedette sotto la minaccia e mantenne il post alzato dicendo:
"Smettetela di far pagare alle piccole imprese il mangiare gratis"
Daoud non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sull'intera vicenda.