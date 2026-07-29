Il proprietario di Warhammer afferma che i ricavi dei videogiochi con licenza sono diminuiti in un anno finanziario record

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Il proprietario di Warhammer, Games Workshop, ha rivelato di aver visto un calo dei ricavi derivanti dalla licenza di videogiochi. Ha detto che due partner precedenti avevano terminato i loro accordi per creare giochi basati sugli universi di Warhammer.

Questo deriva dal rapporto finanziario annuale di Games Workshop, in cui Mark Lam, presidente non esecutivo dell'azienda, affermava che GW ha avuto un anno record in termini di profitto prima delle tasse e ricavi. Con il lancio di una nuova edizione del gioco da tavolo e sempre più persone in tutto il mondo che diventano appassionati, i soldi continuano ad accumularsi su Games Workshop e per Warhammer nel suo complesso.

Tuttavia, l'azienda ha riconosciuto che "il contesto generale, dal nostro punto di vista, rimane ancora una sfida per questo settore." In questo anno fiscale, Games Workshop ha visto il lancio di due giochi Warhammer con licenza in Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive edition e

Warhammer 40.000 Mechanicus 2. I ricavi da questi progetti con licenza sono inferiori rispetto all'anno precedente, ma considerando i videogiochi Warhammer annunciati e in uscita nei prossimi dodici mesi, sembra dubbio che questa tendenza continui.

Total War: Warhammer 40.000, Warhammer 40.000: Dawn of War IV e Warhammer 40.000: Boltgun II probabilmente attireranno molto interesse sia tra gli appassionati dell'hobby che tra i giocatori a un livello più ampio. Inoltre, Warhammer continua a ottenere successi continui con Warhammer 40.000: Space Marine II, come indicato nei documenti annuali.

Un anno più lento rispetto ad altri per i videogiochi Warhammer, ma è improbabile che GW inizi presto ad allontanarsi dai titoli con licenza.