Il prossimo Battlefield sarà ancora svelato quest'estate

Il prossimo Battlefield è un po' strano. Attraverso Battlefield Labs, alcune persone hanno giocato al gioco e abbiamo visto clip trapelate online, ma non è molto chiaro se qualcuna di esse sia il prodotto finale che EA vuole mostrarci.

La rivelazione di quel prodotto quasi finale arriverà quest'estate, ma con il silenzio radio al Summer Game Fest, alcuni hanno iniziato a dubitare che la rivelazione stesse ancora arrivando. Andy McNamara, Global Senior Director of Integrated Communications di Battlefield presso EA, ha placato i timori dei fan, affermando che la rivelazione è ancora in arrivo per l'estate.

"La comunità saprà quando arriverà la rivelazione. Siamo concentrati sui laboratori e ci stiamo preparando per la rivelazione di quest'estate", ha scritto sui social media. Nonostante SGF sia andato e venuto, c'è ancora molto tempo in estate per una rivelazione. La Gamescom è in attesa ad agosto, dopotutto, e da qui ad allora forse EA lancerà il proprio Battlefield Direct per dare al gioco tutta l'attenzione di cui ha bisogno.

Il prossimo Battlefield verrà lanciato prima di aprile 2026 su PS5, PC e Xbox Series X/S.