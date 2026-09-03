Il prossimo crossover di Fortnite è un film che nessuno di noi si aspettava
La campagna di marketing dell'Urising potrebbe essere la più folle che abbiamo mai visto.
The Uprising, un dramma medievale cupo su Andrew Garfield che interpreta un contadino che decide di guidare una ribellione molto reale contro la nobiltà inglese nel XII secolo. A causa del basso interesse per l'America, è stato ribattezzato come una storia di Robin Hood. Ora, ha anche un nuovo gioco costruito all'interno di Fortnite.
Non sappiamo cosa stiano dicendo i marketer dietro il film, ma vorremmo provarlo. La collaborazione Fortnite x Uprising vede arrivare una nuova modalità di gioco nel celebre battle royale. Giocherai come i Kingsmen o i Ribelli, e salirai di livello per sconfiggere la squadra nemica, raccogliendo più risorse e infine assaltando o difendendo un castello.
Combatterai oltre fortificazioni, affronterai altri giocatori e cercherai di trovare il bottino al cuore del castello. Anche se questo potrebbe arrivare a Fortnite, definirlo una collaborazione potrebbe essere un po' esagerato, dato che nel trailer qui sotto si nota che il gioco non è sponsorizzato, sponsorizzato o amministrato da Epic Games, ma forse questo è l'inizio di una nuova generazione di giochi cinematografici, in cui sono tutti realizzati all'interno di Fortnite usando UEFN.