Il prossimo crossover di Fortnite è un film che nessuno di noi si aspettava

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The Uprising, un dramma medievale cupo su Andrew Garfield che interpreta un contadino che decide di guidare una ribellione molto reale contro la nobiltà inglese nel XII secolo. A causa del basso interesse per l'America, è stato ribattezzato come una storia di Robin Hood. Ora, ha anche un nuovo gioco costruito all'interno di Fortnite.

Non sappiamo cosa stiano dicendo i marketer dietro il film, ma vorremmo provarlo. La collaborazione Fortnite x Uprising vede arrivare una nuova modalità di gioco nel celebre battle royale. Giocherai come i Kingsmen o i Ribelli, e salirai di livello per sconfiggere la squadra nemica, raccogliendo più risorse e infine assaltando o difendendo un castello.

Combatterai oltre fortificazioni, affronterai altri giocatori e cercherai di trovare il bottino al cuore del castello. Anche se questo potrebbe arrivare a Fortnite, definirlo una collaborazione potrebbe essere un po' esagerato, dato che nel trailer qui sotto si nota che il gioco non è sponsorizzato, sponsorizzato o amministrato da Epic Games, ma forse questo è l'inizio di una nuova generazione di giochi cinematografici, in cui sono tutti realizzati all'interno di Fortnite usando UEFN.