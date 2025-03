Il prossimo DLC di Total War: Warhammer III vede un nuovo Signore Leggendario per Slaanesh

HQ

Dopo i DLC Shadows of Change, Thrones of Decay e Omens of Destruction per Total War: Warhammer III, un dio del Caos si è sentito in qualche modo ignorato, ma otterrà ciò che gli spetta nei prossimi contenuti per il gioco di strategia.

Slaanesh non ha ancora avuto la sua caratteristica in un pacchetto DLC con tre signori, come hanno fatto gli altri giocatori del grande gioco. Cioè, fino ad ora, poiché Dechala si unirà al gioco come un nuovo signore demoniaco al servizio del principe del piacere e dio dell'eccesso.

Come rivelato in un nuovo aggiornamento degli sviluppatori tramite il canale YouTube di Total War, Dechala è un ex alto elfo a sei braccia che è caduto sotto i Poteri Rovinosi e ora ha la parte inferiore del corpo di un serpente e un orribile volto demoniaco.

Ovviamente sarà affiancata da alcune nuove unità Slaaneshi, tra cui un campione che si comporta un po' come una versione più debole di Dechala, e alcuni tipi stravaganti in più per completare il resto del roster. Naturalmente, altri due Lord leggendari devono ancora essere annunciati, quindi tenete d'occhio i dettagli sul prossimo DLC.