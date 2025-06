Il prossimo evento Galaxy Unpacked di Samsung si terrà tra due settimane

HQ

Cosa riserva l'immediato futuro per i dispositivi Samsung Galaxy ? Questa è una domanda importante, ma anche una di quelle a cui riceveremo una risposta nelle prossime settimane. Il gigante della tecnologia ha rivelato che ospiterà un eventoGalaxy Unpacked molto presto, il 9 luglio per l'esattezza. Per quanto riguarda ciò che presenterà, il sottotitolo dell'evento è davvero molto suggestivo...

Ci viene detto che in questo evento " l'esperienza Ultra è pronta per essere dispiegata", suggerendo che questo sarà il luogo in cui incontreremo il primo dispositivo pieghevole Samsung Galaxy Ultra. Per il resto, sembra che ci sia una grande attenzione all'intelligenza artificiale, come spiega Samsung:

"I dispositivi Galaxy di nuova generazione sono stati reinventati attorno a una nuova interfaccia basata sull'intelligenza artificiale, supportata da un hardware rivoluzionario costruito per sbloccare il loro pieno potenziale. Questo futuro si sta già dispiegando e il meglio dell'intelligenza artificiale Galaxy e dell'artigianato Samsung sta per essere svelato".

Per quanto riguarda l'orario esatto dello spettacolo, si terrà il 9 luglio alle 15:00 BST / 16:00 CEST, e ci sarà un evento di persona a Brooklyn, New York.

