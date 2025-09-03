Il prossimo film di Jordan Peele rimosso dal calendario delle uscite di Universal
Dopo essere stato spostato da un'uscita di fine 2024 a una nel 2026, sembra che il quarto tentativo di regia di Peele stia richiedendo un po' più di tempo di quanto pensassimo.
Il prossimo film di Jordan Peele è stato apparentemente ritardato a tempo indeterminato. Per lo meno, è stato escluso da un programma di uscite della Universal Pictures del 2026, poiché il regista di Get Out e Nope cerca di continuare la sua serie di successi con un quarto film.
Dal suo horror/thriller Get Out, Peele è diventato sinonimo di entrambi i generi e aveva precedentemente programmato un seguito del suo ultimo film Nope nel 2024. Tuttavia, secondo The Wrap, questo è stato posticipato a una data nel 2026 prima di essere rimosso completamente dal programma della Universal.
Peele rimane un uomo molto impegnato. Attualmente sta promuovendo il nuovo thriller Him, di cui è produttore, e sta anche lavorando al videogioco OD insieme a Hideo Kojima. Tuttavia, i fan dei jump scare e delle premesse horror uniche sperano sempre di saperne di più su ciò che Peele ha in programma come regista solista.