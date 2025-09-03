Il prossimo film di Jordan Peele rimosso dal calendario delle uscite di Universal

HQ

Il prossimo film di Jordan Peele è stato apparentemente ritardato a tempo indeterminato. Per lo meno, è stato escluso da un programma di uscite della Universal Pictures del 2026, poiché il regista di Get Out e Nope cerca di continuare la sua serie di successi con un quarto film.

Dal suo horror/thriller Get Out, Peele è diventato sinonimo di entrambi i generi e aveva precedentemente programmato un seguito del suo ultimo film Nope nel 2024. Tuttavia, secondo The Wrap, questo è stato posticipato a una data nel 2026 prima di essere rimosso completamente dal programma della Universal.

Peele rimane un uomo molto impegnato. Attualmente sta promuovendo il nuovo thriller Him, di cui è produttore, e sta anche lavorando al videogioco OD insieme a Hideo Kojima. Tuttavia, i fan dei jump scare e delle premesse horror uniche sperano sempre di saperne di più su ciò che Peele ha in programma come regista solista.