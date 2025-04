Il prossimo film di Takashi Yamazaki sarà un sequel diretto di Godzilla Minus One

HQ

Nonostante abbia escogitato uno dei piani più interessanti per sconfiggere Godzilla, sembra che gli eroi di Godzilla: Minus One non siano riusciti a sconfiggere il re dei mostri per sempre. A quanto pare, un sequel diretto è in arrivo da Toho e dal regista Takashi Yamazaki.

Sapevamo di un nuovo film di Godzilla di Yamazaki da un po' di tempo, e mentre le speculazioni indicavano che fosse una qualche forma di sequel, forse abbiamo pensato che avrebbero potuto lasciare Godzilla riposare nell'oceano per un po' dopo che una bomba gli è stata infilata in gola.

Nel rapporto di Bloomberg sui piani di Toho per il futuro di Godzilla, sembra che l'azienda sia concentrata sull'espansione di ciò che ha funzionato in passato. Dato che Godzilla Minus One ha attirato un pubblico internazionale e il plauso da un piccolo budget, è facile capire perché la Toho voglia un sequel diretto.

Come detto, la trama si lascia aperta ad essere esplorata anche in un sequel. Dovremo scoprire qual è quel segno nero sul collo di Noriko ad un certo punto.

Sei felice che ci sia un sequel diretto di Godzilla Minus One in arrivo, o preferiresti vedere un diverso tipo di film di Godzilla?