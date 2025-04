Il prossimo film di Zach Cregger sembra avere qualche connessione con Barbarian

I fan dell'horror avranno una vera sorpresa entro la fine dell'anno, poiché ci aspettiamo che il prossimo film del regista Zach Cregger (che dovrebbe dirigere il prossimo adattamento di Resident Evil) faccia il suo arrivo. È noto come Weapons, e mentre la Warner Bros. si prepara lentamente nei suoi sforzi per mostrare più del film, un sito web ha ora fatto il suo debutto che condivide alcuni teaser e persino un riferimento al precedente lavoro di Cregger Barbarian.

Il sito web è noto come Maybrook News e presenta un articolo, un testo che esplora l'insolita scomparsa di 17 bambini, ognuno dei quali sembra aver lasciato le rispettive case contemporaneamente alle 2:17 del mattino. Il rapporto rileva che ciò è accaduto "senza alcun segno di forza" e che da allora si è svolta una riunione scolastica per alleviare i genitori inquieti.

Per quanto riguarda la connessione Barbarian, l'articolo presenta anche un link a un altro articolo che esplora una "prigione sotterranea scoperta in una casa in affitto", che per chiunque clicchi su questo si ritrova a leggere un rapporto che sostanzialmente spacchetta la trama Barbarian.

Poiché il filmato di Weapons è stato mostrato al CinemaCon, possiamo aspettarci che un trailer arrivi prima piuttosto che dopo, soprattutto perché il film è destinato a debuttare ad agosto.