Il prossimo film di Zack Snyder, The Last Photograph, è così brutale che nessuno vuole pubblicarlo

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Dopo una serie di flop piuttosto spettacolari, Zack Snyder sembra avere difficoltà a trovare finanziatori per i suoi progetti, e questo, unito a uno stile brutale e grezzo, fa sì che ora sembri avere difficoltà a trovare distributori importanti disposti a distribuire il suo prossimo film, The Last Photograph. Cosmic Book News riporta che il problema sembra derivare principalmente dal fatto che il film è pieno di violenza estrema.

La premessa è che un veterano della DEA stia cercando la nipote e il nipote scomparsi tra le montagne e le giungle del Sud America, dove le cose prendono naturalmente una piega grottesca quando si scopre che sono stati vittime di atti orribili. Il suo unico indizio per trovarli è un fotografo di guerra che ha assistito al crimine.

Non è chiaro quando il film uscirà, dato che non c'è un distributore, ma potete vedere il trailer qui sotto.