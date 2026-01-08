Il prossimo film horror di A24, Undertone, ti farà temere i podcast

Merito alla casa di produzione A24 che continua a cercare modi per intrattenere e coinvolgere il proprio pubblico. Questo continuerà nel 2026, quando il film horror Undertone arriverà al cinema e sembrerà offrire un film davvero terrificante che ti farà temere i podcast...

La premessa del film è che ruota attorno alla conduttrice del podcast Evy Babic (interpretata da Nina Kiri) mentre si imbatte in un audio inquietante. Credendo che sia la fonte perfetta per nuovi contenuti interessanti, inizia ad analizzare le registrazioni, solo per scoprire che provengono dall'incontro paranormale di una coppia incinta, che in qualche modo rispecchia la situazione di Evy mentre precipita nella follia.

Scritto dal regista e sceneggiatore Ian Tuason, questo film sembra essere un altro horror di scala più piccola e più accessibile, che sembra in grado di competere con i pesi massimi del genere. Il trailer recentemente pubblicato mostra alcuni momenti e scene davvero inquietanti, il tutto mantenendo un'atmosfera soffocante.

Puoi vedere il trailer del film qui sotto e, per quanto riguarda la sua prima uscita, Undertone uscirà al cinema il 13 marzo.