Il prossimo film live-action delle Tartarughe Ninja debutterà a novembre 2028

Recentemente è stato confermato che l'attesa attesa adattamento live-action di The Last Ronin, un progetto Teenage Mutant Ninja Turtles in cui solo uno dei Turtles membri della gang è stato messo in pausa, principalmente perché Paramount sembra temere che avere un film brutale e vietato ai minori come primo film live-action TMNT da molto tempo non attirerà il pubblico giusto per il franchise in espansione. Invece, è stato confermato che un film live-action Turtles più atipico è in arrivo, e ora sappiamo esattamente quando arriverà.

Secondo Deadline, l'ibrido live-action/animazione arriverà il 17 novembre 2028, circa un mese prima del recente "Sonic Universe Event Film" che debutti il 22 dicembre 2028.

Non è chiaro cosa offrirà questo film TMNT, ma sappiamo che sarà prodotto da Neal H. Moritz. Con questa data fissata, probabilmente dovremmo aspettarci ulteriori notizie e informazioni a riguardo nel 2026.