Il prossimo FMV di Wales Interactive è una storia di fantascienza body horror che gira la morte

Nel corso degli anni, lo sviluppatore Wales Interactive ha presentato e servito un'intera collezione di progetti FMV. Che si tratti di un'avventura d'azione comeMia and the Dragon Princess commedie romantiche comeTen Dates, di festival d'azione comeBlood Shore, di horror cerebrale come inNight Book, di survival horror inMaid of Sker e così via. Ora, la prossima idea di FMV dello studio gallese è stata rivelata, e questa riprenderà il tema dell'orrore a cui non ha dato priorità per un po' di tempo.

Conosciuta come Dead Reset, questa è una storia di loop mortale che presenta un sacco di body horror e gore. Segue il chirurgo Cole Mason, che dopo essere stato rapito, si ritrova intrappolato in una struttura subacquea e deve estrarre un parassita in evoluzione dall'interno di un paziente, qualcosa che raramente va bene, causando l'azzeramento della linea temporale.

La descrizione ufficiale spiega: "Intrappolato in un terrificante ciclo mortale, il chirurgo Cole Mason viene rapito e portato in una struttura sottomarina, costretto a operare un paziente per estrarre un orrore parassitario in evoluzione. Dead Reset è un horror interattivo intriso di sangue, in cui ogni morte ti avvicina alla verità.

Ci è stato detto che questo gioco avrà la tradizionale narrazione interattiva FMV abbinata a scelte ad alto rischio, e che le decisioni porteranno a uno dei quattro finali unici. C'è una funzione di pausa integrata in modo da poterti prendere un momento per valutare la situazione a portata di mano, e c'è anche un sistema di alleanze e relazioni che determina la tua posizione con i diversi personaggi.

Per quanto riguarda il momento in cui Dead Reset farà il suo arrivo, il gioco verrà lanciato a settembre su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2.