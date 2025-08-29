Il prossimo Galaxy Event di Samsung si concentrerà sulle ultime esperienze Galaxy AI a settembre

HQ

Ieri, abbiamo avuto modo di dirvi tutto su quando si terrà il prossimo grande evento Apple, con quello in arrivo piuttosto presto all'inizio di settembre. In realtà sarà preceduto da un altro Samsung Galaxy Event, con questo che sembra verificarsi già la prossima settimana, la settimana prima dell'evento Apple.

Previsto per il 9 settembre alle 10:30 BST / 11:30 CEST, lo spettacolo avrà un'enfasi massiccia su Galaxy AI e sulle nuove esperienze che arriveranno sui dispositivi Samsung Galaxy.

La descrizione dell'evento spiega: "Partecipa alla presentazione online e scopri come la prossima evoluzione di Galaxy stabilisce un nuovo standard per la produttività senza sforzo attraverso funzionalità multimodali".

In aggiunta a ciò, possiamo aspettarci aggiornamenti per gli ultimi tablet AI premium di Samsung e l'ultima aggiunta alla famiglia Galaxy S25. Tutto questo accadrà per gettare le basi per la presenza di Samsung a IFA 2025 nei giorni successivi allo spettacolo dal vivo.

Annuncio pubblicitario: