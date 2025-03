Il prossimo gioco di Batman è apparentemente diretto verso PlayStation 6 e Xbox Next

Era ovvio già durante lo sviluppo di Suicide Squad: Kill the Justice League che qualcosa non andava, quando uno dopo l'altro dei pesi massimi di Rocksteady (Batman: Arkham) hanno scelto di ritirarsi. E infatti, Suicide Squad: Kill the Justice League ha fatto il botto come un ristorante vegano a un barbecue in Texas.

Di recente, tuttavia, ci sono stati chiari segnali tramite annunci di lavoro che indicano che hanno finalmente preso una decisione sensata e hanno deciso di tornare nell'universo di Batman. Ora, un altro annuncio di lavoro ha attirato l'attenzione di Hazzadorgamin (via Bluesky) e questo rivela qualcosa di molto interessante, ovvero che il gioco sembra essere diretto su PlayStation 6 e Xbox Next.

Più specificamente, possiamo leggere che le avventure di Batman "arriveranno su PS5, Xbox Series e console di nuova generazione". Considerando che oggi ci vogliono circa cinque anni per realizzare un gioco importante, una premiere nel 2030 sembra abbastanza ragionevole e probabilmente sono pochi quelli di noi a non credere che la prossima generazione sia in pieno svolgimento per allora.

Detto questo, non è particolarmente sorprendente, ma è interessante ed è una delle prime volte che sentiamo ufficialmente parlare di sviluppo attivo per una nuova generazione di console.