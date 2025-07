Il prossimo Masters 1000 di Toronto subisce tre ritiri significativi

HQ

L'ATP Masters 1000 Toronto 2025, o Canadian Open, è il grande torneo del circuito ATP dopo Wimbledon, come parte di una stagione sul cemento in Nord America che precede gli US Open di fine agosto. L'inizio è previsto per il 26 luglio, ma ci saranno tre assenze ragionevoli: Jannik Sinner, Jack Draper e Novak Djokovic.

I numeri 1, 4 e 6 del mondo, rispettivamente, hanno annunciato che salteranno il Canadian Open. Questo rende Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Taylor Fritz, numeri 2, 3 e 4 del mondo, come i grandi favoriti per il titolo a Toronto. Il posto dei tre giocatori che si sono ritirati sarà occupato da Carballés, Ofner e Safiullin.

Tuttavia, non sottovalutiamo altri giocatori che stanno arrivando caldi quest'anno, come Ben Shelton o Jakub Mensik o Andrey Rublev. L'anno scorso il Canadian Open è stato vinto dall'australiano Alexei Popyrin, attuale numero 24 del mondo, e nel 2022 è stato vinto da Pablo Carreño Busta, attualmente numero 92 del mondo. Pensi che uno dei migliori giocatori vincerà quest'anno o avremo un altro vincitore a sorpresa?