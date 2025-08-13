Il prossimo progetto del creatore di Mare of Easttown vede Mark Ruffalo alla guida di una task force dell'FBI

Coloro che sono alla ricerca di una nuova e tesa serie drammatica a cui dedicare le loro serate saranno interessati a conoscere la prossima serie di HBO, Task.

Dal creatore di Mare of Easttown, questo spettacolo segue un agente dell'FBI a cui viene richiesto di creare una task force speciale, il tutto con l'obiettivo di dare la caccia a un gruppo di criminali che hanno commesso una serie di rapine violente. Tuttavia, le cose si complicano molto di più quando si scopre che uno dei criminali è un ignaro padre di famiglia.

Impostato per la premiere il HBO Max (o Sky /Now per le regioni che non hanno la piattaforma di streaming) l'8 settembre per quelli nel Regno Unito e in Europa, Task vede Mark Ruffalo nel ruolo dell'agente dell'FBI, il tutto mentre recita al fianco di altri come Emilia Jones, Jamie McShane, e Tom Pelphry.

Con Task quasi qui, dai un'occhiata all'ultimo trailer dello spettacolo qui sotto.