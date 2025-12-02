Il prossimo progetto Netflix di Capodanno di Harlan Coben riguarda la ricerca di una figlia scomparsa

Ogni anno, i fan di Netflix vengono regalati con una nuova serie drammatica ispirata alle opere dell'autore Harlan Coben. Questi show limitati debuttano il primo giorno di Capodanno (1 gennaio) e, di solito, sono tra i progetti più grandi dello streamer ogni anno, anche se questo potrebbe cambiare quest'anno a causa del finale di Stranger Things che avviene il giorno prima.

Per il 2026, abbiamo ora potuto vedere un assaggio di ciò che questo progetto offrirà, con lo show noto come Run Away previsto in arrivo tra meno di un mese. Segue la storia di un padre disperato alla ricerca della figlia scomparsa, un processo che lo vede coinvolto in un caso di omicidio e alla scoperta di segreti che potrebbero danneggiare e influenzare permanentemente la sua famiglia allargata.

Lo show presenta un cast piuttosto stellare, tra cui James Nesbitt nel ruolo principale e supportato da Ruth Jones, Thomas Flynn, Alfred Enoch, Minnie Driver e altri. Con la premiere che si avvicina, ora potete vedere il trailer di Run Away qui sotto, uno show che Coben, tra tutti, descrive come "una montagna russa emotiva" rispetto a Netflix Tudum.