Il prossimo RGG Summit si terrà a fine settembre

Su cosa sta lavorando esattamente Ryu Ga Gotoku Studio al momento? Quale sarà il prossimo progetto dello sviluppatore? Dopo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii all'inizio di quest'anno, queste sono le domande che molti hanno in mente, domande che potrebbero presto ricevere una risposta.

Sega e RGG Studio hanno rivelato quando avverrà la prossima trasmissione RGG Summit. Previsto per il 24 settembre alle 4:00 BST / 5:00 CEST, lo spettacolo cercherà di fornire "ai fan gli ultimi aggiornamenti dallo studio".

Non abbiamo ancora nulla da aggiungere su questo fronte, ma ci è stato detto che subito dopo la fine del Summit, possiamo guardare avanti a un nuovo RGG Direct, che darà "agli spettatori un'immersione più profonda nelle informazioni appena annunciate", suggerendo che qualcosa di significativo e speciale è all'orizzonte.

