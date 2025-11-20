Il prossimo speciale stand-up di Ricky Gervais su Netflix arriverà a fine dicembre

Ricky Gervais è probabilmente il comico più grande al mondo in questo momento, diventato così popolare che spesso gira il mondo e offre spettacoli di stand-up speciali che attirano milioni e milioni di spettatori su Netflix. In passato, questo includeva Humanity, SuperNature, Armageddon, e ora nel 2025 possiamo guardare avanti a Mortality.

Come confermato da Netflix, Gervais tornerà e offrirà un altro show di stand-up il 30 dicembre, che senza dubbio sarà pieno zeppo di battute spinte e rozze che spingono i limiti ma allo stesso tempo sono esilaranti.

Non abbiamo ancora altro da condividere su ciò che offrirà questa serie, oltre all'immagine qui sotto fornita da Netflix.