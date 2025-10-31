Il prossimo Stregone Supremo è stato nominato e una certa Strega sta ereditando il titolo

HQ

Per molto tempo, il titolo di Marvel Sorcerer Supreme è stato uno di quelli che Doctor Strange ha mantenuto, ma nel prossimo futuro, almeno nel mondo dei fumetti, qualcun altro assumerà i doveri del protettore mistico.

È stata annunciata una nuova serie di fumetti che vedrà Wanda "Scarlet Witch" Maximoff diventare la nuova Sorcerer Supreme, come parte di una serie con lo stesso nome. La narrazione riprende dopo gli eventi della caduta di Victor Von Doom e vede come il personaggio gestisce il compito di essere "il principale difensore mistico della Terra".

Scritto da Steve Orlando, che ha scritto l'ultima serie di fumetti di Scarlet Witch, e con i disegni di Blood Hunters Bernard Chong, il primo numero di Sorcerer Supreme arriverà a dicembre e per un assaggio di ciò che sarà in offerta, dai un'occhiata alla sinossi qui sotto.

"Sfidando la tradizione e infrangendo ogni regola, Scarlet Witch traccia un nuovo e audace percorso come Stregone Supremo! Ma il suo approccio ribelle al ruolo porterà la magia nell'Universo Marvel a nuovi livelli o la lascerà in rovina?

"I Vishanti, non volendo convalidare la pretesa di Wanda, consacrano la loro Strega Suprema: Agatha Harkness! Dopo un'infuocata battaglia con il suo ex mentore, Wanda si risveglia nel Limbo dove nulla è come sembra. E se vuole fuggire, deve prima sconfiggere il suo sovrano... Madelyne Pryor! E con Wanda e i Vishanti distratti, quali minacce mistiche sono sfuggite alla loro attenzione? Determinata a compiere il suo nuovo sacro dovere, Wanda espande il suo raggio d'azione e ridefinisce il suo potere per proteggere il mondo come nessun Stregone Supremo ha mai fatto!"

Puoi vedere la copertina di Sorcerer Supreme qui sotto, che è stata creata dal fan-artist Leirix.

