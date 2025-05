Il prossimo titolo dello studio Helldivers II sarà probabilmente multiformato

HQ

È stato un colpo di genio per Sony assicurarsi i diritti di Helldivers II, che è diventato uno dei più grandi giochi dello scorso anno. Ma a differenza di sviluppatori come Housemarque, Bluepoint Games e Haven Studios - tutti acquistati da Sony negli ultimi anni - lo svedese Arrowhead Game Studios è rimasto uno studio indipendente.

E a quanto pare rimarrà così. Anche se Arrowhead ha ancora molto da offrire quando si tratta di Helldivers II, Forbes ora riporta che il CEO dello studio Shams Jorjani ha commentato il loro prossimo titolo tramite Discord. Non ci sono dettagli sul gameplay, ma afferma che PlayStation Studios non pubblicherà il suo nuovo gioco, ma che questa volta intende mantenere tutti i diritti da soli, il che probabilmente significa full multiformat:

"La cosa meravigliosa è che, grazie all'incredibile supporto di voi BRAV, il futuro di Arrowhead è piuttosto luminoso e abbiamo la libertà di esplorare alcuni concetti davvero interessanti che altrimenti non avremmo potuto avere. Game 6 (il nostro prossimo progetto) accadrà nel modo in cui accadrà grazie a te. ❤

La prossima partita è finanziata al 100% da noi stessi, quindi chiameremo il 100% di quei tiri".

Non è un segreto che Arrowhead non fosse soddisfatta dei requisiti PSN di Sony per PC, che inizialmente rendevano il gioco non disponibile in 170 mercati/regioni, e anche dopo che i requisiti sono stati un po' attenuati, ci sono ancora circa 130 mercati/regioni in cui Helldivers II non è disponibile. Se questo faccia parte della decisione di autopubblicarsi la prossima volta, non lo sappiamo.

Indipendentemente da ciò, sembra che più persone avranno la possibilità di giocare al prossimo titolo di Arrowhead Game Studios, indipendentemente da cosa sia e quando verrà rilasciato.