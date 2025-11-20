Il prossimo videogioco ad avere un film tutto suo è friendslop pioneer Chained Together

Prima che ci fossero Peak, R.E.P.O. e RV There Are? c'era Chained Together. Tu e fino a tre amici eravate letteralmente Chained Together, e dovevate completare una sfida di parkour che vi avrebbe fatto salire dagli abissi dell'inferno alle porte del paradiso.

Il gioco si è rivelato un enorme successo quando è uscito nel 2024, e ora viene trasformato in un film. Come riportato da Deadline, il film è creato da Anton, la società dietro Greenland and Fuze, che collabora con Cory Todd Hughes e Adrian Speckert, che realizzeranno il progetto come produttori.

"Chained Together è uno di quei giochi che collega subito i giocatori grazie al suo umorismo, alla sfida e al senso del lavoro di squadra," Hughes e Speckert hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta. "Come produttori, non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Anton su questo. Pensiamo che siano il partner perfetto per questo progetto, e crediamo che ci sia un divertimento infinito da avere con la premessa. La natura collaborativa del gioco, la dipendenza tra i giocatori Chained Together, crea una base unica per la narrazione cinematografica. Non vediamo l'ora di dare vita a quello spirito sia ai fan che al nuovo pubblico."

I dettagli della trama e le informazioni sull'uscita restano segreti, dato che questo film probabilmente è ancora lontano.