Il protocollo antirazzista attivato nella partita di LaLiga tra Elche e Espanyol quando Rafa Mir ha insultato Omar El Hilali

Un nuovo caso di insulti razzisti, simile a quello tra Prestianni e Vinícius, è avvenuto in Liga lo scorso fine settimana, quando l'attaccante dell'Elche Rafa Mir avrebbe insultato il difensore dell'Espanyol Omar El Hilali al 78° minuto. È successo durante un pareggio per 2-2 domenica, quando l'arbitro ha incrociato le braccia per attivare il protocollo antirazzista. Secondo El Hilali, nato in Spagna da genitori marocchini, Mir ha detto di essere "arrivato in una barca".

L'arbitro non lo ha sentito, ma dopo che El Hilali lo ha informato, ha sospeso la partita per tre minuti. Per mancanza di prove, poiché Mir si coprì la bocca, la partita riprese e Mir segnò un gol pochi minuti dopo.

Ora entrambi i club si contendono la loro versione degli eventi: Mir ha detto che non ha detto una cosa del genere, e invece gli ha detto "Ti strappo la testa". Violento, sì, ma non razzista. Mir, prestato a Elche da Valencia, è stato accusato di aggressione sessuale nel 2024, e l'Alta Corte di Valencia ha dichiarato lo scorso anno che ci sono prove della sua colpevolezza.

Questo episodio è stato solo la seconda volta che il protocollo antirazzista, che comporta la sospensione temporanea della partita, viene attivato in LaLiga per insulti razzisti da parte di un giocatore all'altro, dal 2019, secondo El País. La prima volta è stato nell'aprile 2021, quando Juan Cala ha insultato Mouctar Diakhaby.