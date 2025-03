Il prototipo di Until Dawn per PlayStation 3 è ora disponibile online

HQ

Il gioco horror di Sony ha iniziato il suo viaggio da una prospettiva in prima persona su PlayStation 3 prima di essere lanciato su PlayStation 4. Inizialmente, il gioco era stato pianificato per utilizzare PlayStation Move, il controller di Sony che utilizzava i movimenti allo stesso modo dei controller Wii. Come sappiamo, questo non è avvenuto.

Il gioco, che era una storia horror interattiva con Peter Stormare in uno dei ruoli, oltre a Hayden Panettiere e Rami Malek, è stato lanciato anche per PlayStation 5 e PC lo scorso anno in una nuova edizione. Sia Jonas Mäki che Moa Andersson gli hanno assegnato un punteggio di 8 qui su Gamereactor, rispettivamente nel 2015 e nel 2024.

Un primo prototipo del gioco, sviluppato dall'inizio alla fine, per PlayStation 3, è ora disponibile online e, se vi piacciono le lezioni di storia, potrebbe valere la pena dare un'occhiata. Puoi guardare il video qui sotto e confrontarlo tu stesso con la versione finale.

Il 25 aprile uscirà nelle sale anche un film basato sull'omonimo gioco con un altro svedese collegato al progetto (anche Peter Stormare è svedese), ovvero il regista David F. Sandberg, che ha già esperienza nel genere horror ed è dietro a film come Lights Out e Annabelle: Creation. Anche Peter Stormare ha un ruolo nel film.